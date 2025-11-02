В "Динамо" ответили, кем может усилиться команда в зимнее трансферное окно

"Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию. Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров", — приводит слова Пивоварова ТАСС.
В субботу, 1 ноября "Динамо" вничью сыграло с "Рубином" в Казани. Матч 14-го тура чемпионата России завершился со счетом 0:0.
После этой встречи команда Валерия Карпина набрала 17 очков. На данный момент бело-голубые идут восьмыми в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующий раз московская команда примет "Акрон" на своем стадионе.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил, сформировал ли клуб список на усиление в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"