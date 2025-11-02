Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

В "Динамо" ответили, кем может усилиться команда в зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил, сформировал ли клуб список на усиление в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию. Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров", — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В субботу, 1 ноября "Динамо" вничью сыграло с "Рубином" в Казани. Матч 14-го тура чемпионата России завершился со счетом 0:0.

После этой встречи команда Валерия Карпина набрала 17 очков. На данный момент бело-голубые идут восьмыми в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующий раз московская команда примет "Акрон" на своем стадионе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится