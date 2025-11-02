"Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти", — приводит слова Кисляка "Спорт-Экспресс".
Ранее Павел Мамаев заявил, что считает Матвея Кисляка самым талантливым российским футболистом.
Кисляку 20 лет. Он играет в основном составе ЦСКА с 2023 года. За все время с московской командой полузащитник принял участие в 59 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав шесть ассистов. Вместе с армейцами Кисляк завоевал бронзовые медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2025/26 20-летний игрок выступил в 21 встрече за красно-синих во всех турнирах, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 голевых передач.
На данный момент ЦСКА является лидером турнирной таблицы РПЛ с 30 очками.
Кисляк отреагировал на слова Мамаева, сравнившего его с Беллингемом
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о сравнениях с полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом.
Фото: РИА Новости