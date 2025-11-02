Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Кисляк отреагировал на слова Мамаева, сравнившего его с Беллингемом

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о сравнениях с полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом.
Фото: РИА Новости
"Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти", — приводит слова Кисляка "Спорт-Экспресс".

Ранее Павел Мамаев заявил, что считает Матвея Кисляка самым талантливым российским футболистом.

Кисляку 20 лет. Он играет в основном составе ЦСКА с 2023 года. За все время с московской командой полузащитник принял участие в 59 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав шесть ассистов. Вместе с армейцами Кисляк завоевал бронзовые медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2025/26 20-летний игрок выступил в 21 встрече за красно-синих во всех турнирах, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 голевых передач.

На данный момент ЦСКА является лидером турнирной таблицы РПЛ с 30 очками.

