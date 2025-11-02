Матчи Скрыть

"Оренбург" обыграл "Сочи" в матче 14-го тура РПЛ

Матч 14-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Сочи" завершился победой оренбуржцев со счетом 3:1.
Фото: ФК "Оренбург"
Счет был открыт на 9-й минуте. Автором первого гола стал нападающий "Оренбурга" Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте автогол забил Михаил Игнатов. Ответ гостей последовал на 40-й минуте. Гол забил Франсуа Камано с передачи Дмитрия Васильева. На 48-й минуте Гедеон Гузина отправил мяч в угол ворот "Сочи", однако после пересмотра VAR гол был отменен. Автором третьего гола в составе "Оренбурга" стал Хорди Томпсон, поразив ворота гостей на 62-й.

После 14-ти встреч "Оренбург" поднялся на 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" потерпел десятое поражение в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и опустился на предпоследнее, 15-е место.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Гюрлюк, 9. Игнатов, 37. Камано, 40. Томпсон, 62.

"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Муфи, Ду Кейрос (Камилов, 78), Чичинадзе, Хотулёв, Квеквескири, Гюрлюк (Оганесян, 78), Рыбчинский (Бубанья, 78), Томпсон (Савельев, 85), Гузина (Пойроков, 83).

"Сочи": Дюпин, Заика, Стоич, Солдатенков, Сааведра, Зиньковский (Барт, 75), Васильев (Коваленко, 75), Магаль, Ежов (Корнеев, 75), Игнатов (Макарчук, 90), Камано (Федоров, 90).

Предупреждения: Чичинадзе, 16. Ежов, 22. Хотулев, 77. Сааведра, 80. Квеквескири, 90+3.

