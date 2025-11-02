Батраков попал в шорт-лист на усиление "ПСЖ" – источник

Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник во Франции. По информации СМИ, парижане могут сделать выгодное трансферное предложение "Локомотиву" по Батракову в летнее трансферное окно.
20-летний Алексей Батраков является воспитанником академии "Локомотива". Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник принял участие в 61 матче за железнодорожников, записав на свой счет 28 голов и 14 результативных передач. Кроме того, на счету игрока 8 встреч за сборную России. В сезоне-2025/26 Батраков является лидером в гонке бомбардиров чемпионата России, забив 10 мячей в 14-ти турах РПЛ.
"Локомотив" на данный момент идет четвертым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 14-ти встреч в активе команды 27 очков.
Фото: ФК "Локомотив"