Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Батраков попал в шорт-лист на усиление "ПСЖ" – источник

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков попал в список кандидатов на усиление "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник во Франции. По информации СМИ, парижане могут сделать выгодное трансферное предложение "Локомотиву" по Батракову в летнее трансферное окно.

20-летний Алексей Батраков является воспитанником академии "Локомотива". Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник принял участие в 61 матче за железнодорожников, записав на свой счет 28 голов и 14 результативных передач. Кроме того, на счету игрока 8 встреч за сборную России. В сезоне-2025/26 Батраков является лидером в гонке бомбардиров чемпионата России, забив 10 мячей в 14-ти турах РПЛ.

"Локомотив" на данный момент идет четвертым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 14-ти встреч в активе команды 27 очков.

