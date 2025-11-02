Агент Батракова прокомментировал информацию об интересе со стороны "ПСЖ"

"Представители агентства общаются с различными клубами из разных европейских чемпионатов, в том числе и с "ПСЖ". Это стандартная практика, когда возникает интерес клубов к футболисту. Если клубы договорятся, уже футболист будет принимать итоговое решение", – приводит слова Шпинева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний Батраков попал в сферу интересов "ПСЖ". Сообщалось, что французский клуб может сделать предложение "Локомотиву" по трансферу футболиста летом 2026 года.
Батраков играет в основном составе "Локомотива" с весны 2024 года. За это время он провел за железнодорожников дебютировал 61 матч, записав на свой счет 28 забитых мячей и 14 асситов. Также на счету Батракова 8 встреч за сборную России. В текущем сезоне РПЛ полузащитник лидирует в гонке бомбардиров, забив 10 голов за 14 туров чемпионата России.
Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Вадим Шпинев ответил на вопрос об интересе со стороны "ПСЖ".
Фото: РФС