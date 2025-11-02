Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Агент Батракова прокомментировал информацию об интересе со стороны "ПСЖ"

Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Вадим Шпинев ответил на вопрос об интересе со стороны "ПСЖ".
Фото: РФС
"Представители агентства общаются с различными клубами из разных европейских чемпионатов, в том числе и с "ПСЖ". Это стандартная практика, когда возникает интерес клубов к футболисту. Если клубы договорятся, уже футболист будет принимать итоговое решение", – приводит слова Шпинева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний Батраков попал в сферу интересов "ПСЖ". Сообщалось, что французский клуб может сделать предложение "Локомотиву" по трансферу футболиста летом 2026 года.

Батраков играет в основном составе "Локомотива" с весны 2024 года. За это время он провел за железнодорожников дебютировал 61 матч, записав на свой счет 28 забитых мячей и 14 асситов. Также на счету Батракова 8 встреч за сборную России. В текущем сезоне РПЛ полузащитник лидирует в гонке бомбардиров, забив 10 голов за 14 туров чемпионата России.

