Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Экс-тренер Батракова: Леша обладает высокой быстротой мышления. "ПСЖ" он бы пригодился

Бывший тренер полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Андрей Нагибин прокомментировал информацию об интересе со стороны "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
"Алексей сегодня лидер чемпионата России. Он футболист с высоким интеллектом, и было бы интересно посмотреть на него в таком конкурентном чемпионате. Футбол там быстрый, силовой, атлетичный, а Леша обладает высокой быстротой мышления. "ПСЖ" он бы пригодился!" — приводит слова Нагибина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "ПСЖ" может сделать "Локомотиву" выгодное предложение по трансферу Батракова летом 2025 года. Сообщалось, что 20-летний полузащитник вошел в шорт-лист кандидатов на усиление парижского клуба.

Батраков является воспитанником "Локомотива" и играет в основном составе с весны 2024 года. За это время он провел за железнодорожников 61 матч, где забил 28 мячей и сделал 14 асситов. Кроме того, Батракова провел 8 встреч за сборную России. На данный момент полузащитник лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Батраков забил 10 голов в 14-ти турах чемпионата России.

