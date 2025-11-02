"Алексей сегодня лидер чемпионата России. Он футболист с высоким интеллектом, и было бы интересно посмотреть на него в таком конкурентном чемпионате. Футбол там быстрый, силовой, атлетичный, а Леша обладает высокой быстротой мышления. "ПСЖ" он бы пригодился!" — приводит слова Нагибина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "ПСЖ" может сделать "Локомотиву" выгодное предложение по трансферу Батракова летом 2025 года. Сообщалось, что 20-летний полузащитник вошел в шорт-лист кандидатов на усиление парижского клуба.
Батраков является воспитанником "Локомотива" и играет в основном составе с весны 2024 года. За это время он провел за железнодорожников 61 матч, где забил 28 мячей и сделал 14 асситов. Кроме того, Батракова провел 8 встреч за сборную России. На данный момент полузащитник лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Батраков забил 10 голов в 14-ти турах чемпионата России.
Экс-тренер Батракова: Леша обладает высокой быстротой мышления. "ПСЖ" он бы пригодился
Бывший тренер полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Андрей Нагибин прокомментировал информацию об интересе со стороны "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"