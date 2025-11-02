Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Глебов - о Кисляке: Матвей уже сейчас готовый футболист для топ-клубов Европы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал игру одноклубника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Матвей уже сейчас готовый футболист для топ-клубов Европы. Если будет предложение, то, конечно, я за него порадуюсь и надеюсь, что он уедет играть в лучшие клубы мира", - сказал Глебов в интервью "Советскому спорту".

В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 21 матче в составе ЦСКА во всех турнирах и отметился пятью забитыми голами и пятью результативными передачи.

На данный момент "армейцы" занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.

Следующую игру подопечные Фабио Челестини проведут против махачкалинского "Динамо" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 5 ноября.

