Глебов - о Кисляке: Матвей уже сейчас готовый футболист для топ-клубов Европы

"Матвей уже сейчас готовый футболист для топ-клубов Европы. Если будет предложение, то, конечно, я за него порадуюсь и надеюсь, что он уедет играть в лучшие клубы мира", - сказал Глебов в интервью "Советскому спорту".
В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 21 матче в составе ЦСКА во всех турнирах и отметился пятью забитыми голами и пятью результативными передачи.
На данный момент "армейцы" занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
Следующую игру подопечные Фабио Челестини проведут против махачкалинского "Динамо" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 5 ноября.
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал игру одноклубника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА