"Все рады, что он проведёт с нами много времени. Он счастлив, что подписал контракт. Он радует нас не только игрой, но и своми человеческими качествами. Так что я рад за него и за команду", - сказал Барриос в интервью Metaraitings.
Напомним, что 1 ноября Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона 2028/29. 28-летний бразилец выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте с 29 очками.
Барриос: Вендел радует нас не только игрой, но и человеческими качествами
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта хавбека сине-бело-голубых Вендела.
Фото: ФК "Зенит"