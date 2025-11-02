Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Барриос: Вендел радует нас не только игрой, но и человеческими качествами

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта хавбека сине-бело-голубых Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Все рады, что он проведёт с нами много времени. Он счастлив, что подписал контракт. Он радует нас не только игрой, но и своми человеческими качествами. Так что я рад за него и за команду", - сказал Барриос в интервью Metaraitings.

Напомним, что 1 ноября Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона 2028/29. 28-летний бразилец выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте с 29 очками.

