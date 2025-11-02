Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Томпсон - о победе над "Сочи": нужно было жертвовать на поле всем

Нападающий "Оренбурга" Хорди Томпсон прокомментировал победу над "Сочи" (3:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"У нас очень хорошая, сильная команда, мы сделали всё возможное, чтобы этот матч выиграть. Я очень рад и за забитый, и за проделанную работу всей команды. Нужно было жертвовать на поле всем, и мы заработали три очень важных очка", - сказал Томпсон в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 2 ноября "Оренбург" на своём поле обыграл "Сочи" со счётом 3:1. В составе хозяев голами отметились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, а также Михаил Игнатов забил в свои ворота. Единственный мяч у гостей забил Франсуа Камано.

На данный момент "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова в гостях сыграет против "Локомотива". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

