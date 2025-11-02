Томпсон - о победе над "Сочи": нужно было жертвовать на поле всем

"У нас очень хорошая, сильная команда, мы сделали всё возможное, чтобы этот матч выиграть. Я очень рад и за забитый, и за проделанную работу всей команды. Нужно было жертвовать на поле всем, и мы заработали три очень важных очка", - сказал Томпсон в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 2 ноября "Оренбург" на своём поле обыграл "Сочи" со счётом 3:1. В составе хозяев голами отметились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, а также Михаил Игнатов забил в свои ворота. Единственный мяч у гостей забил Франсуа Камано.
На данный момент "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.
В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова в гостях сыграет против "Локомотива". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
Фото: ФК "Оренбург"