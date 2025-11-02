Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Бистрович: хорошо, что без Дзюбы получилось победить "Ростов"

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович прокомментировал победу тольяттинцев над "Ростовом" (1:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Все мы знаем, кто такой Дзюба и что значит он для нашей команды. Хорошо, что без него мы смогли добраться до победы над "Ростовом". Мы показали наш командный дух и характер. Дзюба поздравил нас, написал в общий чат", - сказал Бистрович в интервью "Чемпионату".

Вчера, 1 ноября "Акрон" на выезде обыграл "Ростов" со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард гостей Жилсон Беншимол. Он реализовал одиннадцатиметровый удар на 79-й минуте. Благодаря этой победе тольяттинцы поднялись на 10 строчку в турнирной таблице. Теперь в их активе 15 очков после 14 встреч.

Напомним, что Артём Дзюба пропускал игру из-за повреждения, полученного в матче 13-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).

Следующий матч команда Заурбека Тедеева проведёт на выезде против московского "Динамо". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

