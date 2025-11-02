Бистрович: хорошо, что без Дзюбы получилось победить "Ростов"

"Все мы знаем, кто такой Дзюба и что значит он для нашей команды. Хорошо, что без него мы смогли добраться до победы над "Ростовом". Мы показали наш командный дух и характер. Дзюба поздравил нас, написал в общий чат", - сказал Бистрович в интервью "Чемпионату".
Вчера, 1 ноября "Акрон" на выезде обыграл "Ростов" со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард гостей Жилсон Беншимол. Он реализовал одиннадцатиметровый удар на 79-й минуте. Благодаря этой победе тольяттинцы поднялись на 10 строчку в турнирной таблице. Теперь в их активе 15 очков после 14 встреч.
Напомним, что Артём Дзюба пропускал игру из-за повреждения, полученного в матче 13-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).
Следующий матч команда Заурбека Тедеева проведёт на выезде против московского "Динамо". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.
Фото: ФК "Акрон"