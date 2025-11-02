Черчесов - о поражении от "Балтики": пропустили два гола - с аута и сами себе привезли

"Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола - с аута и сами себе привезли. Это немножко настораживает. Ранняя замена Келиано связана с тем, что человек немножко недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля", -сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
Игра в Калининграде завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе "Балтики" забитыми мячами отметились Максим Петров и Сергей Пряхин. На 59-й минуте встречи грозненцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Георгий Мелкадзе.
На данный момент "Ахмат" с 16 очками занимает девятую позцию в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре подопечные Станислава Черчесова сыграют дома против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
Фото: ФК "Ахмат"