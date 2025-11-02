Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

Вест Хэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Эльче1 тайм
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Торино
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Парма
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Кельн
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
4 - 1 4 1
СтрасбургЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ланс
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
22:45
ЛионНе начат

Черчесов - о поражении от "Балтики": пропустили два гола - с аута и сами себе привезли

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал поражение от "Балтики" (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола - с аута и сами себе привезли. Это немножко настораживает. Ранняя замена Келиано связана с тем, что человек немножко недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля", -сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

Игра в Калининграде завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе "Балтики" забитыми мячами отметились Максим Петров и Сергей Пряхин. На 59-й минуте встречи грозненцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Георгий Мелкадзе.

На данный момент "Ахмат" с 16 очками занимает девятую позцию в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова сыграют дома против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

