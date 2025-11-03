Писарский подал апелляцию в CAS на решение РФС об отстранении за ставки

"Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны, и незаконные понятийные решения РФС будут отменены", — написал Смирнов в соцсети.
Напомним, Писарского отстранили от деятельности, связанной с футболом на 4 года, из которых 3 – условно. Комитет по этике РФС установил, что футболист принимал участие в процессе ставок. На момент отстранения форвард играл в "Сочи" в аренде, однако права на него принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг трудовое соглашение с Писарским.
Ранее футболист уже направлял жалобу в РФС на решение о его отстранении. Однако 7 августа апелляционный комитет ее отклонил. 18 сентября сторона Писарского направила апелляцию в спортивный арбитражный суд по решению комитета РФС.
Фото: ФК "Сочи"