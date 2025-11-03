Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Писарский подал апелляцию в CAS на решение РФС об отстранении за ставки

Юрист футболиста Владимира Писарского Антон Смирнов заявил, что сторона спортсмена обжаловала в CAS решение РФС отстранить нападающего за ставки.
Фото: ФК "Сочи"
"Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны, и незаконные понятийные решения РФС будут отменены", — написал Смирнов в соцсети.

Напомним, Писарского отстранили от деятельности, связанной с футболом на 4 года, из которых 3 – условно. Комитет по этике РФС установил, что футболист принимал участие в процессе ставок. На момент отстранения форвард играл в "Сочи" в аренде, однако права на него принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг трудовое соглашение с Писарским.

Ранее футболист уже направлял жалобу в РФС на решение о его отстранении. Однако 7 августа апелляционный комитет ее отклонил. 18 сентября сторона Писарского направила апелляцию в спортивный арбитражный суд по решению комитета РФС.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится