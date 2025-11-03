По сообщению пресс-службы РПЛ, в список кандидатов вошли полузащитник и нападающий "Локомотива" Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, форвард "Динамо" Иван Сергеев, вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев и голкипер "Балтики" Максим Бориско.
Уточняется, что победителя будут определять в голосовании, состоящем из трех этапов: выбор болельщиков, телеэкспертов и легенд РПЛ. По итогам голосований сентября, звание лучшего футболиста месяца получил хавбек "Зенита" Максим Глушенков.
На данный момент турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками возглавляет "Краснодар". Второе место занимает ЦСКА с отставанием в 2 очка от лидера. ТОП-3 замыкает "Зенит", набрав 29 очков.
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги перечислила футболистов, претендующих на звание лучшего игрока месяца в октябре.
