Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги перечислила футболистов, претендующих на звание лучшего игрока месяца в октябре.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщению пресс-службы РПЛ, в список кандидатов вошли полузащитник и нападающий "Локомотива" Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, форвард "Динамо" Иван Сергеев, вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев и голкипер "Балтики" Максим Бориско.

Уточняется, что победителя будут определять в голосовании, состоящем из трех этапов: выбор болельщиков, телеэкспертов и легенд РПЛ. По итогам голосований сентября, звание лучшего футболиста месяца получил хавбек "Зенита" Максим Глушенков.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками возглавляет "Краснодар". Второе место занимает ЦСКА с отставанием в 2 очка от лидера. ТОП-3 замыкает "Зенит", набрав 29 очков.

