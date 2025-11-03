Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Франко Камоцци: "Спартак" уже давно не претендент на чемпионство

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о московском "Спартаке". Камоцци заявил, что клуб выбыл из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Краснодар"
"Тяжело как-то с каждым разом оценивать игру "Спартака". У команды нет стабильности. Чемпионство? Они уже давно не претенденты на титул", – сказал Камоцци.

"Спартак" уступил "Краснодару" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в воскресенье, 2 ноября завершилась со счетом 1:2.

"Спартак" за 14 туров чемпионата России набрал 22 очка и на данный момент располагается на шестой строчке.

