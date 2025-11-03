"Тяжело как-то с каждым разом оценивать игру "Спартака". У команды нет стабильности. Чемпионство? Они уже давно не претенденты на титул", – сказал Камоцци.
"Спартак" уступил "Краснодару" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в воскресенье, 2 ноября завершилась со счетом 1:2.
"Спартак" за 14 туров чемпионата России набрал 22 очка и на данный момент располагается на шестой строчке.
Франко Камоцци: "Спартак" уже давно не претендент на чемпионство
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о московском "Спартаке". Камоцци заявил, что клуб выбыл из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Краснодар"