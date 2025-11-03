Матчи Скрыть

Бывший российский арбитр высказался об удалении Мелкадзе в матче 14 тура РПЛ с "Балтикой"

Бывший российский арбитр Алексей Матюнин высказался об удалении нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе в матче 14 тура РПЛ с "Балтикой".
Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"
"Главный вопрос — мог ли Мелкадзе избежать контакта? Если защитник сам подкатился, а у соперника некуда было ногу убрать, то вина его минимальна. Его движение было естественным для игровой ситуации, он владел мячом и бежал по определённой траектории, а защитник покатился под него и сам выставил ногу, на которую и наступил нападающий.

Судья вполне мог принять другое решение и здесь вопрос к ВАР — зачем они позвали главного арбитра к монитору и фактически вынудили изменить изначальное решение", - приводит слова Матюнина сетевое издание "СП".

Вчера, 2 ноября, калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Петров и Сергей Пряхин. На 59 минуте встречи главный арбитр матча показал прямую красную карточку нападающему грозненцев Георгию Мелкадзе после видеопросмотра.

После 14 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе. Грозненцы располагаются на 9 строчке в таблице с 16 баллами. В 15 туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на своем поле с московским "Спартаком", калининградцы примут на домашнем стадионе "Краснодар".

