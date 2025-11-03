В "Пари НН" высказались о возможном подписании Федора Смолова

"Рассматриваем ли мы как возможное усиление подписание Смолова? Федора я знаю очень давно — мы с ним были и в "Динамо", и в "Анжи". Отличный парень. Но я думаю, что тот футбол, в который мы сейчас хотим играть, будет сложным для него в плане физики. Он много времени пропустил, поэтому ему будет тяжело здесь. А так, в Медиалиге он неплохо выглядит — молодец, я рад за него, что он забил в Кубке России", - цитирует Удальцова "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Федор Смолов выступал за "Краснодар", в составе которого впервые в профессиональной карьере стал чемпионом России. Летом текущего года форвард стал свободным агентом. В нынешнем сезоне нападающий выступал за медиафутбольный клуб "Броук Бойз" в Кубке России и отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее Федор Смолов был игроком московского "Динамо", "Локомотива", "Анжи", "Урала" и испанской "Сельты". На счету футболиста 45 матчей в составе национальной команды России. В феврале следующего года форварду исполнится 36 лет.
Фото: ФК Broke Boys