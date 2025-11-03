Тукманов: "Спартак" в лучшем случае будет претендовать на 3-4 место

"На мой взгляд, "Краснодар" выиграл в этом матче заслуженно. Он был более нацелен на победу. У него больше получалось, сыграл он собранно и дисциплинированно.
Думаю, что "Спартак" уже в этом сезоне на первое место вряд ли будет претендовать, в лучшем случае — на третье-четвёртое место", - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.