Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Тукманов: "Спартак" в лучшем случае будет претендовать на 3-4 место

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал результат матча 14 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, "Краснодар" выиграл в этом матче заслуженно. Он был более нацелен на победу. У него больше получалось, сыграл он собранно и дисциплинированно.

Думаю, что "Спартак" уже в этом сезоне на первое место вряд ли будет претендовать, в лучшем случае — на третье-четвёртое место", - цитирует Тукманова "Матч ТВ".

Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.

