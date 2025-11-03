Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Сенников: нужно внести какие-то коррективы, если "Спартак" борется за чемпионство

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил текущие результаты московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Понятно, что нет результата, но сейчас сложно сказать. Может, стечение обстоятельств, команды сильные попадаются, с которыми "Спартак" не может справиться, и расставание по очкам растет. Какие-то коррективы нужно внести, если "Спартак" борется за чемпионство, то нужно в зимнюю паузу что-то менять. Но сейчас еще есть возможность реабилитироваться. Несколько побед подряд, и все может измениться", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".

В воскресенье, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" (1:2) в 14 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. Сообщалось, что руководство столичного клуба может отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера и назначить на его место испанского специалиста Альберта Риеру, который на данный момент работает в словенском "Целе".

