Сенников: нужно внести какие-то коррективы, если "Спартак" борется за чемпионство

"Понятно, что нет результата, но сейчас сложно сказать. Может, стечение обстоятельств, команды сильные попадаются, с которыми "Спартак" не может справиться, и расставание по очкам растет. Какие-то коррективы нужно внести, если "Спартак" борется за чемпионство, то нужно в зимнюю паузу что-то менять. Но сейчас еще есть возможность реабилитироваться. Несколько побед подряд, и все может измениться", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
В воскресенье, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" (1:2) в 14 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. Сообщалось, что руководство столичного клуба может отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера и назначить на его место испанского специалиста Альберта Риеру, который на данный момент работает в словенском "Целе".
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил текущие результаты московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"