- Мы же читаем детские сказки. Сохранение "Пари НН" в РПЛ — одна из таких. Думал, что стадион в Нижнем Новгороде будет заполняться тысяч на 30, но, видно, добивают последних зрителей, - сказал Овчинников "Чемпионату".
На данный момент "Пари НН" занимают 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе семь очков.Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.
Овчинников высказался о шансах "Пари НН" остаться в РПЛ
Российский тренер Валерий Овчинников оценил перспективы "Пари НН" сохранить прописку в элитном дивизионе России.
Фото: ФК "Пари НН"