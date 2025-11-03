Матчи Скрыть

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Сандерленд
23:00
Эвертон Не начат

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Овьедо
23:00
Осасуна Не начат

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Овчинников высказался о шансах "Пари НН" остаться в РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников оценил перспективы "Пари НН" сохранить прописку в элитном дивизионе России.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы же читаем детские сказки. Сохранение "Пари НН" в РПЛ — одна из таких. Думал, что стадион в Нижнем Новгороде будет заполняться тысяч на 30, но, видно, добивают последних зрителей, - сказал Овчинников "Чемпионату".

На данный момент "Пари НН" занимают 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе семь очков.Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

