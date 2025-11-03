Матчи Скрыть

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Ташуев - о "Спартаке": команда выходит на матч с чемпионом страны и может не настроиться? Это смешно

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о поражении "Спартака" в матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"
- Команда выходит на матч с чемпионом страны и может не настроиться? Это смешно. Можно не настроиться, когда ты пришёл после работы и пошёл в выходной день играть в футбол с мужичками в парке, - сказал Ташуев "Чемпионату".

Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.

