Ташуев - о "Спартаке": команда выходит на матч с чемпионом страны и может не настроиться? Это смешно

- Команда выходит на матч с чемпионом страны и может не настроиться? Это смешно. Можно не настроиться, когда ты пришёл после работы и пошёл в выходной день играть в футбол с мужичками в парке, - сказал Ташуев "Чемпионату".
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.