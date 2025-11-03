- Мы видим, что доверие у руководства "Спартака" к Станковичу до сих пор есть. Оно ограниченное, так что в любой момент, если не будет результата, то, конечно, последует отставка, - сказал Радченко "Чемпионату".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года.
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.
Радченко высказался о доверии руководства "Спартака" к Станковичу
Бывший российский футболист Дмитрий Радченко рассказал о доверии руководства "Спартака" к главному тренеру Деяну Станковичу.
Фото: "Чемпионат"