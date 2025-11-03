Глушаков раскритиковал тренерский штаб "Спартака"

- У Станковича же есть тренерский штаб, кто?то должен давать какие?то идеи и мысли. Понятно, что он ставит состав, но зачем такой тренерский штаб, если они не могут ему подсказать и объяснить. Они же все вместе отвечают за результат, - сказал Глушаков "Матч ТВ".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года.
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о тренерском штабе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"