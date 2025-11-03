Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Мостовой высказался о возможной отставке Станковича из "Спартака"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поразмышлял на тему возможной отставки главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Наверняка Станкович всё читает, ему говорят, он понимает, что идут разговоры, как говорят люди, об увольнении. Но из "Спартака" ещё никто расстроенным не уезжал, - сказал Мостовой "Чемпионату".

Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года.

Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится