- Наверняка Станкович всё читает, ему говорят, он понимает, что идут разговоры, как говорят люди, об увольнении. Но из "Спартака" ещё никто расстроенным не уезжал, - сказал Мостовой "Чемпионату".
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года.
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Мостовой высказался о возможной отставке Станковича из "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поразмышлял на тему возможной отставки главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"