Каррера заявил о желании вновь возглавить клуб из РПЛ

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался, готов ли он работать в России.
- Хочу ли я вновь поработать в чемпионате России? Я готов работать в России, полностью открыт для этого. Обязательно рассмотрю предложения из России, если они поступят, - сказал Каррера "РБ Спорт".

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его управлением красно-белые стали чемпионами России 2016/2017 и обладателями Суперкубка страны в сезоне 2017/2018. После ухода из "Спартака" Каррера возглавлял греческий АЕК, а также итальянские "Бари" и "Асколи".

