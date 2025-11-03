- Хочу ли я вновь поработать в чемпионате России? Я готов работать в России, полностью открыт для этого. Обязательно рассмотрю предложения из России, если они поступят, - сказал Каррера "РБ Спорт".
Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его управлением красно-белые стали чемпионами России 2016/2017 и обладателями Суперкубка страны в сезоне 2017/2018. После ухода из "Спартака" Каррера возглавлял греческий АЕК, а также итальянские "Бари" и "Асколи".
Каррера заявил о желании вновь возглавить клуб из РПЛ
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался, готов ли он работать в России.
Фото: "Чемпионат"