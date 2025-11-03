Агент Лички прокомментировал информацию о встрече тренера с Кахигао

- Мы предлагали кандидатуру Марцела "Спартаку", но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером "Фатиха", и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка провел встречу со спортивным директором "Спартака" Франсисом Кахигао.
Напомним, 31 октября турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк" объявил об отставке чешского специалиста. Личка возглавлял команду с 1 июля.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"