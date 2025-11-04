Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

"Игра забывается, счет остается". Футболист "Спартака" - о поражении от "Краснодара"

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:2) в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Во втором тайме у нас больше получалось. "Краснодар" играл по счету, мы начали больше создавать. В первом тайме в нападении получилось не так хорошо.

— Насколько можно быть недовольным содержанием игры?

— Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:2? Игра забывается, счет остается, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

В 14 туре чемпионата России московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия. После 14 сыгранных туров красно-белые занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от "быков", которые располагаются на 1 строчке, на 10 баллов.

В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", который на данный момент занимает 9 место в турнирной таблице с 16 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится