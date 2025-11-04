"Игра забывается, счет остается". Футболист "Спартака" - о поражении от "Краснодара"

— Во втором тайме у нас больше получалось. "Краснодар" играл по счету, мы начали больше создавать. В первом тайме в нападении получилось не так хорошо.
— Насколько можно быть недовольным содержанием игры?
— Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:2? Игра забывается, счет остается, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В 14 туре чемпионата России московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия. После 14 сыгранных туров красно-белые занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от "быков", которые располагаются на 1 строчке, на 10 баллов.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", который на данный момент занимает 9 место в турнирной таблице с 16 набранными очками.