Бывший гендир "Спартака": красно-белые могут пригласить Гвардиолу вместо Станковича

"В "Спартаке" были не сильно шумные Бесков и Романцев. Есть, например, Клопп, Гвардиола. Я беру тех тренеров, которых может осилить "Спартак". Деньги у клуба есть. Берите того, кто команду к чемпионству приведёт. "Спартак" может пригласить Гвардиолу. Тут только цена вопроса. "Спартак" способен дать большую зарплату. Они же сюда едут только денег заработать", - приводит слова Заварзина "Советский Спорт".
Хосеп Гвардиола является главным тренером английского "Манчестер Сити" с 2016 года, ранее испанец работал в мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоне".
Московский "Спартак" по итогам 14 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице с 22 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. Сообщалось, что руководство клуба может отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Новым главным тренером красно-белых может стать Альберт Риера, который на данный момент занимает аналогичную должность в словенском "Целе".
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
