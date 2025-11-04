Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Бывший гендир "Спартака": красно-белые могут пригласить Гвардиолу вместо Станковича

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
Фото: GETTY IMAGES
"В "Спартаке" были не сильно шумные Бесков и Романцев. Есть, например, Клопп, Гвардиола. Я беру тех тренеров, которых может осилить "Спартак". Деньги у клуба есть. Берите того, кто команду к чемпионству приведёт. "Спартак" может пригласить Гвардиолу. Тут только цена вопроса. "Спартак" способен дать большую зарплату. Они же сюда едут только денег заработать", - приводит слова Заварзина "Советский Спорт".

Хосеп Гвардиола является главным тренером английского "Манчестер Сити" с 2016 года, ранее испанец работал в мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоне".

Московский "Спартак" по итогам 14 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице с 22 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. Сообщалось, что руководство клуба может отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Новым главным тренером красно-белых может стать Альберт Риера, который на данный момент занимает аналогичную должность в словенском "Целе".

