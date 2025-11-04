"Претендент на титул однозначно. Костяк сохранился, команда точечно усиливается, игра стабильная. Вчерашний матч со "Спартаком" это показал. Думаю, все шансы побороться за титул у них есть", - цитирует Газинского "Советский Спорт".
В прошлом сезоне Юрий Газинский впервые в карьере стал чемпионом России в составе "Краснодара", а летом текущего года экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
На данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 32 очка в 14 турах Российской Премьер-Лиги. В 15 туре чемпионата страны команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Костяк сохранился, команда усиливается". Газинский - о шансах "Краснодара" на чемпионство
Фото: ФК "Краснодар"