Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

"Костяк сохранился, команда усиливается". Газинский - о шансах "Краснодара" на чемпионство

Экс-игрок сборной России Юрий Газинский высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Претендент на титул однозначно. Костяк сохранился, команда точечно усиливается, игра стабильная. Вчерашний матч со "Спартаком" это показал. Думаю, все шансы побороться за титул у них есть", - цитирует Газинского "Советский Спорт".

В прошлом сезоне Юрий Газинский впервые в карьере стал чемпионом России в составе "Краснодара", а летом текущего года экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

На данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 32 очка в 14 турах Российской Премьер-Лиги. В 15 туре чемпионата страны команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится