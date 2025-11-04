РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России
Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на первые матчи четвертьфинала Кубка России.
Василий Казарцев рассудит встречу "Оренбурга" с "Краснодаром". Его видеопомощником станет Артем Чистяков. Главным арбитром матча "Динамо" Мх – ЦСКА станет Иван Сараев, за ВАР будет отвечать Андрей Фисенко. Матч между "Зенитом" и "Динамо" рассудит Егор Егоров, ВАР – Евгений Буланов. Главным судьей встречи "Спартак" – "Локомотив" выступит Павел Кукуян, его видеоассистентом станет Сергей Цыганок.