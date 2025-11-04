Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на первые матчи четвертьфинала Кубка России.


Василий Казарцев рассудит встречу "Оренбурга" с "Краснодаром". Его видеопомощником станет Артем Чистяков. Главным арбитром матча "Динамо" Мх – ЦСКА станет Иван Сараев, за ВАР будет отвечать Андрей Фисенко. Матч между "Зенитом" и "Динамо" рассудит Егор Егоров, ВАР – Евгений Буланов. Главным судьей встречи "Спартак" – "Локомотив" выступит Павел Кукуян, его видеоассистентом станет Сергей Цыганок.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится