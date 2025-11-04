Победителем был признан форвард грозненской команды Лечи Садулаев, который набрал 17 баллов и трижды становился лидером опросов по выбору лучшего игрока матча. Второе место в голосовании занял защитник Усман Ндонг (8 баллов). Третье место болельщики отдали полузащитнику Эгашу Касинтуре (5 баллов).
За прошедший месяц Садулаев принял участие в четырех матчах во всех турнирах. Всего в текущем сезоне игрок выступил в 19 встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. 25-летний футболист "Ахмата" становится лучшим игроком месяца второй раз подряд.
"Ахмат" на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Станислава Черчесова набрала 16 очков в 14-ти турах РПЛ.
"Ахмат" назвал лучшего игрока октября по версии болельщиков
Пресс-служба "Ахмата" опубликовала итоги голосования, в котором болельщики выбирали лучшего игрока октября.
