Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

"Ахмат" назвал лучшего игрока октября по версии болельщиков

Пресс-служба "Ахмата" опубликовала итоги голосования, в котором болельщики выбирали лучшего игрока октября.
Фото: "Матч ТВ"
Победителем был признан форвард грозненской команды Лечи Садулаев, который набрал 17 баллов и трижды становился лидером опросов по выбору лучшего игрока матча. Второе место в голосовании занял защитник Усман Ндонг (8 баллов). Третье место болельщики отдали полузащитнику Эгашу Касинтуре (5 баллов).

За прошедший месяц Садулаев принял участие в четырех матчах во всех турнирах. Всего в текущем сезоне игрок выступил в 19 встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. 25-летний футболист "Ахмата" становится лучшим игроком месяца второй раз подряд.

"Ахмат" на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Станислава Черчесова набрала 16 очков в 14-ти турах РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится