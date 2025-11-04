"Сейчас нет ничего конкретного. Но я ничего и не жду. Придет предложение — буду принимать решения. Такую жизнь живем", — приводит слова Андреева "Чемпионат".
Напомним, комитет по этике РФС отстранил специалиста от футбольной деятельности на три года, из них три — условно. Специалист нецензурно высказывался в адрес арбитров в матче "Оренбурга" с "Ростовом" (2:3) 5-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. После этого Андреев был уволен из "Оренбурга".
На данный момент "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице. В текущем сезоне команда набрала 11 очков за 14 туров.
Экс-спортдир "Оренбурга" рассказал о дальнейшей карьере после окончания дисквалификации
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос о своем будущем после окончания срока дисквалификации.
