Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Канчельскис назвал цель "Спартака" в текущем сезоне

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главную задачу московского "Спартака" на этот сезон.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"У "Спартака" сейчас единственная цель - Кубок. На сегодняшний момент "Спартак" за чемпионство бороться никак не сможет. Они будут бороться только за третье-четвёртое место, а вот Кубок они выиграть могут", - сказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".

После 14 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками.

Следующую игру красно-белые проведут против "Локомотива" на своём поле. Это будет первая встреча команд в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится в четверг, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что последнюю игру в чемпионате страны подопечные Деяна Станковича проиграли "Краснодару" на выезде со счётом 1:2. Единственный гол в составе "Спартака" забил Ливай Гарсия, а у "быков" отличились Александр Черников и Джон Кордоба.

