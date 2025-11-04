Канчельскис назвал цель "Спартака" в текущем сезоне

"У "Спартака" сейчас единственная цель - Кубок. На сегодняшний момент "Спартак" за чемпионство бороться никак не сможет. Они будут бороться только за третье-четвёртое место, а вот Кубок они выиграть могут", - сказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".
После 14 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками.
Следующую игру красно-белые проведут против "Локомотива" на своём поле. Это будет первая встреча команд в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится в четверг, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что последнюю игру в чемпионате страны подопечные Деяна Станковича проиграли "Краснодару" на выезде со счётом 1:2. Единственный гол в составе "Спартака" забил Ливай Гарсия, а у "быков" отличились Александр Черников и Джон Кордоба.
Фото: ФК "Спартак" Москва