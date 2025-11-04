Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Мостовой назвал топ-3 лучших игрока текущего сезона РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выделил лучших футболистов чемпионата на данный момент.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара". Третьим назову Мирлинда Даку из "Рубина", все-таки многое от него зависит в команде. Но это на данный момент", - передает слова Мостового ТАСС.

По итогам 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар", набравший 32 очка. На второй строчке находится московский ЦСКА, в активе которого на два балла меньше, а топ-3 с 29 очками замыкает петербургский "Зенит".

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков забил в этом чемпионате 10 голов и является лидером бомбардирской гонки РПЛ. Форвард "Рубина" Мирлинд Даку записал на свой счет 8 забитых мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится