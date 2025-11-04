"Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара". Третьим назову Мирлинда Даку из "Рубина", все-таки многое от него зависит в команде. Но это на данный момент", - передает слова Мостового ТАСС.
По итогам 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар", набравший 32 очка. На второй строчке находится московский ЦСКА, в активе которого на два балла меньше, а топ-3 с 29 очками замыкает петербургский "Зенит".
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков забил в этом чемпионате 10 голов и является лидером бомбардирской гонки РПЛ. Форвард "Рубина" Мирлинд Даку записал на свой счет 8 забитых мячей.
Мостовой назвал топ-3 лучших игрока текущего сезона РПЛ
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выделил лучших футболистов чемпионата на данный момент.
Фото: ФК "Локомотив"