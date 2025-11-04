Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Ташуев - о "Спартаке": бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре "Спартака" против "Краснодара" в 14-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- В индивидуальных действиях защитников очень много ошибок. Я, когда смотрю футбол, больше анализирую. Бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона "Спартака". А это о чем говорит — о тренировочном процессе. С обороной надо работать очень скрупулезно.

Матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" состоялся в минувшее воскресенье, 2 ноября. Игра в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

По итогам тура красно-белые с 22 очками остались на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующих краснодарцев достигло 10 баллов.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится