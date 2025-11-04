Ташуев - о "Спартаке": бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона

- В индивидуальных действиях защитников очень много ошибок. Я, когда смотрю футбол, больше анализирую. Бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона "Спартака". А это о чем говорит — о тренировочном процессе. С обороной надо работать очень скрупулезно.
Матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" состоялся в минувшее воскресенье, 2 ноября. Игра в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.
По итогам тура красно-белые с 22 очками остались на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующих краснодарцев достигло 10 баллов.
Источник: "Чемпионат"