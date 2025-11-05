Генсек РФС рассказал о возможных будущих соперниках сборной России

"Соперники нам уже в принципе понятны, но традиционно комментируем только тогда, когда договоренности будут зафиксированы на бумаге. Пока ещё нужно потерпеть. Европы в этом списке нет", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости Спорт".
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах.
В ноябре сборная России проведёт две товарищеские встречи - 12 ноября подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурга сыграют против сборной Перу, а 15 ноября в Сочи встретятся с чилийцами. Отметим, что в октябре национальная команда обе встречи выиграла - в Волгограде обыграли Иран (2:1), а в Москве выиграли у Боливии (3:0).
За период отстранения от официальных турниров российская сборная три раза играла с европейскими сборными. Один раз победили сербов (4:0) и дважды выиграли у белорусской команды (4:0 в 2024 году, 4:1 в 2025 году).
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал, кто может оказаться в числе будущих соперников сборной России по товарищеским матчам.
