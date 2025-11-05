Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
ЧелябинскНе начат

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
18:15
ЦСКАНе начат
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Генсек РФС рассказал о возможных будущих соперниках сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал, кто может оказаться в числе будущих соперников сборной России по товарищеским матчам.
Фото: официальный сайт РФС
"Соперники нам уже в принципе понятны, но традиционно комментируем только тогда, когда договоренности будут зафиксированы на бумаге. Пока ещё нужно потерпеть. Европы в этом списке нет", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости Спорт".

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах.

В ноябре сборная России проведёт две товарищеские встречи - 12 ноября подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурга сыграют против сборной Перу, а 15 ноября в Сочи встретятся с чилийцами. Отметим, что в октябре национальная команда обе встречи выиграла - в Волгограде обыграли Иран (2:1), а в Москве выиграли у Боливии (3:0).

За период отстранения от официальных турниров российская сборная три раза играла с европейскими сборными. Один раз победили сербов (4:0) и дважды выиграли у белорусской команды (4:0 в 2024 году, 4:1 в 2025 году).

