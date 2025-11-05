Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Глава РПЛ выделил главную характеристику чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о главной характеристике чемпионата.
Фото: официальный сайт РПЛ
"РПЛ - прежде всего спортивное состязание. В последнее время наш чемпионат отличается высокой конкурентностью. В последние два года интрига жила до конца, до последнего тура, всё менялось в режиме онлайн. Конкурентный чемпионат - главная характеристика РПЛ", - передаёт слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что действующим чемпионом России является "Краснодар". Они набрали в прошедшем сезоне 67 очков и опередили на один балл "Зенит", который до этого шесть раз подряд выигрывал Российскую Премьер-Лигу.

В текущем сезоне "Краснодар" лидирует после 14 туров, имея в своём активе 32 набранных очка, на втором месте располагается ЦСКА с 30 баллами, а на третьем - Зенит с 29.

Опубликовал:
