Круговой: у Кисляка большие шансы выиграть "Золотой мяч"

"Я считаю, если Кисляк будет также продолжать, также прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть "Золотой мяч". Или хотя бы попасть в список номинантов. Кисляк - это правда очень одарённый футболист", - сказал Круговой в интервью Legalbet.
Матвей Кисляк в текущем сезоне принял участие в 22 встречах во всех турнирах в составе ЦСКА, отметился пятью забитыми мячами и отдал пять голевых передач. Его действующее соглашение с "армейским" клубом рассчитано до июля 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
После 14 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками.
Следующую игру красно-синие проведут против махачкалинского "Динамо". Встреча состоится сегодня, 5 ноября в 18:15 по московскому времени.
