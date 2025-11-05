Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Круговой: у Кисляка большие шансы выиграть "Золотой мяч"

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал перспективы хавбека "армейцев" Матвея Кисляка выиграть "Золотой мяч".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я считаю, если Кисляк будет также продолжать, также прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть "Золотой мяч". Или хотя бы попасть в список номинантов. Кисляк - это правда очень одарённый футболист", - сказал Круговой в интервью Legalbet.

Матвей Кисляк в текущем сезоне принял участие в 22 встречах во всех турнирах в составе ЦСКА, отметился пятью забитыми мячами и отдал пять голевых передач. Его действующее соглашение с "армейским" клубом рассчитано до июля 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

После 14 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками.

Следующую игру красно-синие проведут против махачкалинского "Динамо". Встреча состоится сегодня, 5 ноября в 18:15 по московскому времени.

