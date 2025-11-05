Глушаков - о "Спартаке": клуб находится в плачевной ситуации

"В плачевной ситуации "Спартак", не на своём месте находится. Не должен клуб с таким именем болтаться в середине таблицы.
Согласен ли, что Станковича стоит уволить? Больше да, чем нет. Надо находиться в команде, чтобы понимать, что происходит. На результат могли повлиять какие-то покупки игроков", - сказал Глушаков "Советскому спорту".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в начале июля 2024 года. Соглашение с главным тренером рассчитано до конца июня 2027 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 62 матча, одержали 35 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
В текущем сезоне чемпионата России "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 14-ти встречах. Следующая игра команды пройдет 6 ноября против "Локомотива" в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"