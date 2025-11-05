Колобков: Fan ID никогда не будет отменен. Весь мир придет к этому стандарту

"Паспорт болельщика никогда не будет отменен, а обсуждение в таком тоне и в таких формулировках надо прекращать. Весь мир придёт к этому стандарту. Уже на чемпионатах мира и на других турнирах есть такая система", - сказал Колобков Metaratings.
Ранее действующий министр спорта Михаил Дегтярёв в ходе форума "Россия - спортивная держава" подтвердил планы по дальнейшему расширению применения паспорта болельщика на новые спортивные объекты и соревнования.
Закон о введении Fan ID был подписан президентом России Владимиром Путиным и действует с 1 июня 2022 года. Согласно установленным правилам, наличие паспорта болельщика обязательно для всех категорий участников мероприятий: зрителей, игроков, тренерского штаба.
На данный момент действие системы распространяется на матчи РПЛ и финалы Кубка России и Суперкубка России.
Бывший министр спорта России Павел Колобков поддержал заявление действующего главы ведомства Михаила Дегтярёва о сохранении системы паспорта болельщика.
Фото: ТАСС