"В "Динамо" средненький уровень игрочков. Их место - середина турнирной таблицы". Канищев - о клубе

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев высказался о составе московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"В "Динамо" средненький уровень игрочков, поэтому Карпин и не может пока добиться результата. Если они хотят достичь каких-то целей, о которых говорят - о каком-то гипотетическом чемпионстве или борьбе за тот же Кубок России, им надо усиливаться. Тот уровень игроков, который сейчас есть в "Динамо" - это как раз их место, середина турнирной таблицы РПЛ, не более", - сказал Канищев "Чемпионату".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.

На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 14-ти встречах. Следующий матч бело-голубых пройдет сегодня, 5 ноября, против "Зенита" в рамках Кубка России.

