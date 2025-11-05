"В "Динамо" средненький уровень игрочков. Их место - середина турнирной таблицы". Канищев - о клубе

"В "Динамо" средненький уровень игрочков, поэтому Карпин и не может пока добиться результата. Если они хотят достичь каких-то целей, о которых говорят - о каком-то гипотетическом чемпионстве или борьбе за тот же Кубок России, им надо усиливаться. Тот уровень игроков, который сейчас есть в "Динамо" - это как раз их место, середина турнирной таблицы РПЛ, не более", - сказал Канищев "Чемпионату".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 14-ти встречах. Следующий матч бело-голубых пройдет сегодня, 5 ноября, против "Зенита" в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"