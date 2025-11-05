Матчи Скрыть

Первая лига

Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

"Краснодар" одержал победу над "Оренбургом" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Матч четвертьфинала Кубка России между "Оренбургом" и "Краснодаром" завершился со счетом 1:3.
Фото: ФК "Краснодар"
Счет в матче открыл нападающий "Оренбурга" на 9-й минуте. Голы за "Краснодар" забили атакующий полузащитник Данила Козлов, а также форвард Джон Кордоба, который отличился 2 раза.

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "быками" и "Оренбургом" состоится 26 ноября в Краснодаре.

Кубок России

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

Голы: Савельев, 9 - Козлов, 12, Кордоба, 88, 90+5.

"Оренбург": Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейник, Камилов (Болотов, 75), Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев (Анциперов, 87), Алешандре Жесус (Игнатьев, 68).

"Краснодар": Корякин, Пальцев, Стежко (Тормена, 63), Хмарин, Гонсалес, Перрен (Виктор Са, 71), Кривцов, Ленини (Черников, 67), Густаво Сантос (Батчи, 67), Козлов, Мукаилов (Кордоба, 46).

Предупреждения: Поройков, 18, Камилов, 38, Перрен, 45+2, Савельев, 52, Бубанья, 76, Косерик, 86, Болотов, 90+2, Кривцов, 90+4.

