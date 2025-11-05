Тренер "Краснодара" Мусаев - о победе над "Оренбургом": не думаю, что судьба четвертьфинала решена

"Первый тайм был очень сложный. Ребята молодцы, что играли до конца. Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть. Нужно подготовиться к этому матчу. Важно уметь добавлять в сложные моменты. Рад, что у нас получилось. В Оренбурге сложно играть", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Краснодаром" состоялся сегодня, 5 ноября. Встреча завершилась победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 3:1. Счет в матче открыл игрок "Оренбурга" Максим Савельев. За "Краснодар" забили Данила Козлов и Джон Кордоба. Колумбийский нападающий оформил дубль.
"Краснодар" встретится с "Оренбургом" в рамках второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 26 ноября. Игра пройдет на "Ozon Арене".
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"