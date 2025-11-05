Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Тренер "Краснодара" Мусаев - о победе над "Оренбургом": не думаю, что судьба четвертьфинала решена

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Первый тайм был очень сложный. Ребята молодцы, что играли до конца. Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть. Нужно подготовиться к этому матчу. Важно уметь добавлять в сложные моменты. Рад, что у нас получилось. В Оренбурге сложно играть", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

Матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Краснодаром" состоялся сегодня, 5 ноября. Встреча завершилась победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 3:1. Счет в матче открыл игрок "Оренбурга" Максим Савельев. За "Краснодар" забили Данила Козлов и Джон Кордоба. Колумбийский нападающий оформил дубль.

"Краснодар" встретится с "Оренбургом" в рамках второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 26 ноября. Игра пройдет на "Ozon Арене".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится