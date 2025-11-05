"Считаю, что неудачи носят временный характер. Есть негативные моменты, связанные с травмами. Карпину нужно дать спокойно работать дальше, потому что за несколько месяцев нереально выстроить команду. Карпин - тренер с большим опытом, с хорошими спортивными амбициями. Мы ему верим. Думаю, все будет нормально. Нужно дать время, и все встанет на свои места", - сказал Гулевский "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 20 матчей, одержали 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 14-ти встречах.
Следующий матч команды пройдет сегодня, 5 ноября, против "Зенита" в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Председатель общества "Динамо" - о Карпине: нужно дать время, и все встанет на свои места
Председатель общества "Динамо" и член совета директоров бело-голубых Анатолий Гулевский прокомментировал работу Валерия Карпина на посту главного тренера клуба.
Фото: ФК "Ростов"