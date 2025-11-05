"Зенит" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Егор Егоров.
"Зенит" занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 18 очков. Сине-бело-голубые одержали победу во всех 6-ти встречах группового этапа.
"Динамо" расположился на второй строчке с 11-ю баллами в группе B. Подопечные Валерия Карпина одержали 3 победы и потерпели 3 поражения.