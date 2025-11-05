Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

"Зенит" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: официальный сайт РФС
Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Егор Егоров.

"Зенит" занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 18 очков. Сине-бело-голубые одержали победу во всех 6-ти встречах группового этапа.

"Динамо" расположился на второй строчке с 11-ю баллами в группе B. Подопечные Валерия Карпина одержали 3 победы и потерпели 3 поражения.

