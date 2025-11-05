Экс-игрок "Спартака" рассказал, какой тренер нужен клубу

"Спартаку" нужен тренер с авторитетом. Первый такой специалист, кто приходит на ум, - Курбан Бекиевич Бердыев. Наверняка есть много хороших кандидатов, но первым приходит на ум именно он", - сказал Гранат Metaratings.
Больше всего матчей под руководством Курбана Бердыева провели игроки казанского "Рубина". Российский специалист являлся главным тренером команды с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год. На данный момент Бердыев работает в азербайджанском клубе "Туран Товуз".
В текущем сезоне чемпионата России московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 14-ти встречах.
Бывший игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о возможной кандидатуре на пост главного тренера красно-белых в случае ухода Деяна Станковича.
