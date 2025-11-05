Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Экс-игрок "Спартака" рассказал, какой тренер нужен клубу

Бывший игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о возможной кандидатуре на пост главного тренера красно-белых в случае ухода Деяна Станковича.
Фото: ФК "Рубин"
"Спартаку" нужен тренер с авторитетом. Первый такой специалист, кто приходит на ум, - Курбан Бекиевич Бердыев. Наверняка есть много хороших кандидатов, но первым приходит на ум именно он", - сказал Гранат Metaratings.

Больше всего матчей под руководством Курбана Бердыева провели игроки казанского "Рубина". Российский специалист являлся главным тренером команды с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год. На данный момент Бердыев работает в азербайджанском клубе "Туран Товуз".

В текущем сезоне чемпионата России московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 14-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится