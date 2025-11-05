"В этом и есть горечь поражения, команда создала много подходов, были голевые моменты, но реализовали мы всего лишь один. В конце не доиграли пять минут, в которые уложились два гола в наши ворота, поэтому есть горечь. Матч удавался, но итоговый счет не тот, который бы хотелось по игре", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".
Матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Краснодаром" состоялся сегодня, 5 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "быков". Счет в матче открыл нападающий "Оренбурга" Максим Савельев. За "Краснодар" в первом тайме отметился атакующий полузащитник Данила Козлов, во втором тайме дубль оформил форвард Джон Кордоба.
Второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и "Оренбургом" пройдет 26 ноября на "Ozon Арене".
Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Краснодара"
Фото: ФК "Краснодар"