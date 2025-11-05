Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Краснодара"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от "Краснодара" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"В этом и есть горечь поражения, команда создала много подходов, были голевые моменты, но реализовали мы всего лишь один. В конце не доиграли пять минут, в которые уложились два гола в наши ворота, поэтому есть горечь. Матч удавался, но итоговый счет не тот, который бы хотелось по игре", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".

Матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Краснодаром" состоялся сегодня, 5 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "быков". Счет в матче открыл нападающий "Оренбурга" Максим Савельев. За "Краснодар" в первом тайме отметился атакующий полузащитник Данила Козлов, во втором тайме дубль оформил форвард Джон Кордоба.

Второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и "Оренбургом" пройдет 26 ноября на "Ozon Арене".

