Карпин - о выборе состава на матч с "Зенитом": сложности есть

"Сложности есть, но они больше связаны не с игрой, а состоянием некоторых наших игроков, плюс травмированных", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 5 ноября пройдёт матч между "Зенитом" и московским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Это будет их первая встреча в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Ранее в СМИ сообщалось, что из-за травмы остаток года пропустит полузащитник бело-голубых Данила Глебов.
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на кубковую встречу против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Москва