Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Карпин - о выборе состава на матч с "Зенитом": сложности есть

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на кубковую встречу против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Сложности есть, но они больше связаны не с игрой, а состоянием некоторых наших игроков, плюс травмированных", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября пройдёт матч между "Зенитом" и московским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Это будет их первая встреча в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за травмы остаток года пропустит полузащитник бело-голубых Данила Глебов.

