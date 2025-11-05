Матчи Скрыть

Главный тренер ЦСКА - о матче с "Динамо" Мх: мы заслужили проиграть

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды от махачкалинского "Динамо" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы за 95 минут не ударили по воротам. Мы не провели матч на хорошем уровне с точки зрения техники, тактики и физики. Сегодня мы заслужили проиграть с первой по 95 минуту. У многих игроков была возможность продемонстрировать, что они могут конкурировать за стартовый состав. Нужно проанализировать со спокойной головой и принять лучшие решения для ответной игры", - сказал Челестини в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября махачкалинское "Динамо" на своём поле принимало московский ЦСКА. Хозяева забили единственный мяч в игре на 45+6 минуте, реализовав пенальти. Это сделал форвард команды Ражаб Магомедов. Ответная игра пройдёт в Москве 26 ноября.

Теперь "армейцы" и махачкалинское "Динамо" снова сыграют между собой, но в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча в Каспийске состоится в субботу, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

