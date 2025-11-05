Матчи Скрыть

Главный тренер "Динамо" Мх - о победе над ЦСКА: пока не обольщаемся

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал победу над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У нас был хороший настрой на этот матч. Ребята понимали, что нас ждёт сложная игра. Футболисты "Динамо" проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что заслуженно победили. Пока не обольщаемся", - сказал Биджиев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября махачкалинское "Динамо" обыграло на своём поле московский ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий команды Ражаб Магомедов. Ответная встреча пройдёт в Москве 26 ноября.

Отметим, что текущая победа махачкалинцев стала для них первой против "армейцев". В первых трёх встречах против красно-синих они даже не могли отличиться забитым мячом.

Следующий матч махачкалинское "Динамо" сыграет также против ЦСКА, но уже в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

