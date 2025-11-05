Матчи Скрыть

Керимов оказывает финансовую помощь махачкалинскому "Динамо" - источник

Бизнесмен Сулейман Керимов участвует в деятельности махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По информации "РБ Спорт", Сулейман Керимов помогает в улучшении инфраструктуры. Также сообщается, что вырос бюджет клуба до полумиллиарда рублей.

Напомним, что с 2011 по 2013 год бизнесмен инвестировал в махачкалинский "Анжи". В этот период в клубе появились Самюэль Это'О, Роберто Карлос, а команду тренировал Гус Хиддинк.

Сегодня, 5 ноября махачкалинское "Динамо" обыграло на своём поле московский ЦСКА в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный мяч с пенальти забил форвард команды Ражаб Магомедов.

На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 12 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 14 очков после 14 встреч.

Следующую игру махачкалинцы также проведут против "армейцев". Матч состоится в рамках 15-го тура чемпионата России в субботу, 8 ноября.

